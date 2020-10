CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 594 1-4 Mar 597 3-4 May 599 3-4 Jul 594 3-4 Sep 598 1-2 Dec 606 1-2 Mar 609 1-4 May 602 1-4 Jul 582 Sep 587 1-4 Dec 593 1-4 Mar 589 1-2 May 589 1-2 Jul 572 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 389 Mar 396 3-4 May 400 3-4 Jul 403 3-4 Sep 390 1-2 Dec 392 3-4 Mar 400 May 403 Jul 404 3-4 Sep 392 3-4 Dec 394 3-4 Jul 407 3-4 Dec 396 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 283 1-2 Mar 287 1-4 May 290 1-2 Jul 295 1-4 Sep 290 Dec 287 3-4 Mar 291 May 291 Jul 291 Sep 291 Jul 291 Sep 291 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1033 3-4 Jan 1036 3-4 Mar 1025 3-4 May 1024 Jul 1028 1-4 Aug 1020 Sep 991 3-4 Nov 968 Jan 965 1-2 Mar 947 3-4 May 944 1-4 Jul 947 3-4 Aug 943 1-4 Sep 922 3-4 Nov 908 1-4 Jul 922 3-4 Nov 905 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 33.14 Dec 33.16 Jan 33.21 Mar 33.18 May 33.12 Jul 33.17 Aug 33.04 Sep 32.82 Oct 32.47 Dec 32.48 Jan 32.43 Mar 32.35 May 32.29 Jul 32.27 Aug 32.17 Sep 32.06 Oct 31.73 Dec 31.67 Jul 31.67 Oct 31.67 Dec 31.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 356.70 Dec 354.30 Jan 352.80 Mar 345.40 May 340.30 Jul 340.00 Aug 335.70 Sep 329.40 Oct 321.60 Dec 321.70 Jan 320.60 Mar 311.90 May 310.10 Jul 311.30 Aug 309.40 Sep 307.80 Oct 302.70 Dec 302.20 Jul 306.60 Oct 306.60 Dec 309.90