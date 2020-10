CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 593 3-4 Mar 597 3-4 May 599 3-4 Jul 594 1-4 Sep 598 Dec 605 1-4 Mar 607 3-4 May 601 Jul 581 3-4 Sep 586 3-4 Dec 592 1-2 Mar 588 3-4 May 588 3-4 Jul 571 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 395 Mar 402 1-4 May 406 1-2 Jul 409 1-2 Sep 395 1-2 Dec 396 3-4 Mar 404 May 406 1-2 Jul 407 3-4 Sep 395 3-4 Dec 397 1-2 Jul 410 Dec 399 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 292 1-4 Mar 293 1-2 May 294 1-4 Jul 294 1-2 Sep 290 Dec 289 3-4 Mar 293 May 293 Jul 293 Sep 293 Jul 293 Sep 293 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1065 1-2 Jan 1065 3-4 Mar 1048 1-4 May 1043 3-4 Jul 1045 1-4 Aug 1036 1-2 Sep 1006 1-4 Nov 980 1-4 Jan 976 1-2 Mar 954 1-2 May 949 Jul 951 1-2 Aug 946 1-2 Sep 926 Nov 910 Jul 924 1-2 Nov 906 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 34.15 Dec 34.01 Jan 34.02 Mar 33.94 May 33.84 Jul 33.86 Aug 33.74 Sep 33.54 Oct 33.16 Dec 33.10 Jan 32.96 Mar 32.84 May 32.72 Jul 32.64 Aug 32.53 Sep 32.42 Oct 32.08 Dec 31.98 Jul 31.98 Oct 31.98 Dec 31.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 363.10 Dec 363.70 Jan 360.90 Mar 351.80 May 345.80 Jul 344.10 Aug 338.90 Sep 332.20 Oct 324.20 Dec 323.60 Jan 322.10 Mar 311.00 May 308.90 Jul 309.90 Aug 308.40 Sep 306.80 Oct 304.10 Dec 303.40 Jul 307.80 Oct 307.80 Dec 311.10