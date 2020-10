BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2422 Down 37 Dec 2472 2473 2409 2432 Down 41 Dec 2422 Down 37 Mar 2459 2462 2401 2422 Down 37 May 2452 2454 2395 2415 Down 37 Jul 2449 2450 2392 2410 Down 38 Sep 2442 2443 2387 2403 Down 37 Dec 2432 2432 2379 2395 Down 34 Mar 2396 Down 33 May 2395 Down 34 Jul 2399 Down 30 Sep 2409 Down 28