CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 595 1-4 Mar 598 3-4 May 599 3-4 Jul 593 1-2 Sep 597 3-4 Dec 605 3-4 Mar 608 3-4 May 602 Jul 581 1-2 Sep 586 Dec 590 Mar 586 1-4 May 586 1-4 Jul 568 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 387 Mar 394 3-4 May 399 3-4 Jul 403 Sep 390 1-4 Dec 392 1-2 Mar 400 May 402 1-2 Jul 404 1-2 Sep 392 1-4 Dec 395 Jul 408 Dec 396 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 292 3-4 Mar 292 3-4 May 291 3-4 Jul 291 1-2 Sep 288 3-4 Dec 290 Mar 293 1-4 May 293 1-4 Jul 293 1-4 Sep 293 1-4 Jul 293 1-4 Sep 293 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1050 Jan 1048 Mar 1023 May 1017 1-4 Jul 1018 1-2 Aug 1010 3-4 Sep 983 3-4 Nov 960 1-2 Jan 958 1-4 Mar 938 May 934 1-4 Jul 936 1-2 Aug 931 1-4 Sep 915 1-2 Nov 902 1-2 Jul 917 Nov 900 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 33.24 Dec 33.00 Jan 33.03 Mar 32.98 May 32.93 Jul 32.99 Aug 32.92 Sep 32.68 Oct 32.30 Dec 32.25 Jan 32.18 Mar 32.10 May 32.03 Jul 32.01 Aug 31.90 Sep 31.79 Oct 31.46 Dec 31.23 Jul 31.23 Oct 31.23 Dec 31.23 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 359.20 Dec 359.60 Jan 356.80 Mar 344.90 May 338.80 Jul 337.30 Aug 333.20 Sep 327.60 Oct 321.00 Dec 321.10 Jan 320.00 Mar 311.20 May 308.70 Jul 309.30 Aug 308.20 Sep 306.70 Oct 306.10 Dec 300.80 Jul 305.20 Oct 305.20 Dec 308.50