New York City FC 4, D.C. United 1

D.C. United 1 0 — 1 New York City FC 1 3 — 4

First half_1, New York City FC, Castellanos, 2 (penalty kick), 4th minute; 2, D.C. United, Kamara, 3 (penalty kick), 12th.

Second half_3, New York City FC, Tajouri, 1 (penalty kick), 55th; 4, New York City FC, Tajouri, 2 (Tinnerholm), 63rd; 5, New York City FC, Parks, 2 (Thorarinsson), 88th.

Goalies_D.C. United, Bill Hamid, Earl Edwards Jr, Chris Seitz; New York City FC, Sean Johnson, Luis Barraza, Brad Stuver.

Yellow Cards_Castellanos, New York City FC, 82nd.

Referee_Drew Fischer. Assistant Referees_Kathryn Nesbitt, Logan Brown, Christopher Penso. 4th Official_Joshua Encarnacion.

___

Lineups

D.C. United_Bill Hamid; Oniel Fisher (Joseph Mora, 72nd), Donovan Pines, Axel Sjoberg (Chris Odoi-Atsem, 81st); Russell Canouse, Julian Gressel, Junior Moreno, Moses Nyeman, Kevin Paredes (Yamil Asad, 65th); Ola Kamara (Gelmin Rivas, 72nd), Griffin Yow (Erik Sorga, 81st).

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Maxime Chanot, Ronald Matarrita (Tony Rocha, 87th), Anton Tinnerholm; Gary Mackay Steven (Gudmundur Thorarinsson, 73rd), Keaton Parks (Nicolas Acevedo, 90th+1), Alexander Ring, James Sands; Valentin Castellanos, Ismael Tajouri (Jesus Medina, 86th).