Toronto FC 1, New England 0

Toronto FC 1 0 — 1 New England 0 0 — 0

First half_1, Toronto FC, Akinola, 3, 29th minute.

Second half_None.

Goalies_Toronto FC, Alex Bono, Quentin Westberg; New England, Matt Turner, Brad Knighton.

Yellow Cards_McNamara, New England, 40th; Kessler, New England, 48th; Bye, New England, 63rd; Auro, Toronto FC, 71st; Laryea, Toronto FC, 84th; Bunbury, New England, 90th+3.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Claudio Badea, Tyler Wyrostek, Alan Kelly. 4th Official_Luis Arroyo.

___

Lineups

Toronto FC_Alex Bono; Laurent Ciman, Tony Gallacher (Auro, 56th), Chris Mavinga; Nick DeLeon (Liam Fraser, 70th), Marky Delgado, Richie Laryea, Jonathan Osorio, Alejandro Pozuelo; Ayo Akinola (Patrick Mullins, 85th), Pablo Piatti (Omar Gonzalez, 85th).

New England_Matt Turner; Brandon Bye (Kelyn Rowe, 68th), Andrew Farrell, Henry Kessler; Scott Caldwell, Diego Fagundez (Teal Bunbury, 80th), Tommy McNamara, Lee Nguyen (Cristian Penilla, 68th); Tajon Buchanan, Adam Buksa, DeJuan Jones (Alex Buttner, 81st).