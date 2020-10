Miami 2, New York Red Bulls 1

Miami 0 2 — 2 New York Red Bulls 0 1 — 1

First half_None.

Second half_1, New York Red Bulls, Fernandez, 2 (Stroud), 53rd minute; 2, Miami, Pellegrini, 1 (Morgan), 55th; 3, Miami, Higuain, 1, 81st.

Goalies_Miami, John McCarthy, Drake Callender; New York Red Bulls, David Jensen, Ryan Meara.

Yellow Cards_Nealis, New York Red Bulls, 36th; Pendant, New York Red Bulls, 75th; Carranza, Miami, 87th; Long, New York Red Bulls, 90th.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Adam Wienckowski, Matthew Nelson, Jose Carlos Rivero. 4th Official_Thomas Snyder.

___

Lineups

Miami_John McCarthy; A.J. DeLaGarza, Nicolas Figal, Christian Makoun, Dylan Nealis, Ben Sweat; Blaise Matuidi, Lewis Morgan (Victor Ulloa, 74th), Matias Pellegrini (Robbie Robinson, 90th+5), Wil Trapp; Gonzalo Higuain (Julian Carranza, 84th).

New York Red Bulls_David Jensen; Kyle Duncan, Mandela Egbo (Jason Pendant, 62nd), Aaron Long, Sean Nealis; Omir Fernandez (Daniel Royer, 63rd), Jared Stroud, Florian Valot, Dru Yearwood (Marc Rzatkowski, 76th); Tom Barlow (Mathias Jorgensen, 59th), Samuel Tetteh (Brian White, 58th).