CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 592 3-4 Mar 598 1-4 May 601 1-2 Jul 596 1-2 Sep 599 3-4 Dec 606 3-4 Mar 610 3-4 May 604 Jul 586 1-2 Sep 592 1-2 Dec 598 Mar 598 May 598 Jul 580 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 385 Mar 394 1-4 May 399 1-4 Jul 402 3-4 Sep 391 3-4 Dec 395 Mar 402 1-2 May 405 1-4 Jul 407 1-4 Sep 394 3-4 Dec 397 1-4 Jul 410 1-4 Dec 399 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 290 3-4 Mar 291 1-4 May 289 1-2 Jul 290 Sep 290 Dec 299 3-4 Mar 303 May 303 Jul 303 Sep 303 Jul 303 Sep 303 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1044 Jan 1045 1-2 Mar 1035 1-4 May 1030 Jul 1030 3-4 Aug 1022 1-2 Sep 995 1-2 Nov 972 1-2 Jan 969 1-2 Mar 945 1-4 May 941 Jul 944 Aug 940 1-4 Sep 920 1-2 Nov 907 1-4 Jul 921 3-4 Nov 901 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 33.29 Dec 33.09 Jan 33.10 Mar 33.17 May 33.25 Jul 33.30 Aug 33.22 Sep 33.02 Oct 32.71 Dec 32.68 Jan 32.61 Mar 32.46 May 32.29 Jul 32.18 Aug 32.07 Sep 31.96 Oct 31.63 Dec 31.06 Jul 31.06 Oct 31.06 Dec 31.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 354.30 Dec 355.50 Jan 352.60 Mar 348.40 May 344.00 Jul 342.30 Aug 338.20 Sep 332.40 Oct 324.30 Dec 323.80 Jan 322.90 Mar 312.70 May 310.30 Jul 311.50 Aug 310.40 Sep 310.80 Oct 310.20 Dec 305.30 Jul 307.50 Oct 307.50 Dec 310.80