Nashville 0, New England 0

|Nashville
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|New England
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First half_None.
Second half_None.
Goalies_Nashville, Joe Willis, Elliot Panicco; New England, Matt Turner, Brad Knighton.
Yellow Cards_Anibaba, Nashville, 80th.
Referee_Dave Gantar. Assistant Referees_Kathryn Nesbitt, Kyle Atkins, Claudio Badea. 4th Official_Drew Fischer.
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Nashville_Joe Willis; Alistair Johnston, Daniel Lovitz, Dave Romney, Walker Zimmerman; Brian Anunga, Derrick Jones (Alan Winn, 85th), Matt LaGrassa, Randall Leal (Alex Muyl, 89th), Dax McCarty, Hany Mukhtar (Jalil Anibaba, 76th); .
New England_Matt Turner; Brandon Bye (Diego Fagundez, 82nd), Andrew Farrell, Henry Kessler; Scott Caldwell, Tommy McNamara, Lee Nguyen (Adam Buksa, 63rd); Gustavo Bou, Tajon Buchanan, Teal Bunbury (Cristian Penilla, 63rd), DeJuan Jones.