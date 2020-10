CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 570 1-4 Mar 576 1-2 May 580 1-4 Jul 577 Sep 581 3-4 Dec 590 3-4 Mar 596 3-4 May 594 1-4 Jul 581 1-4 Sep 582 Dec 591 1-2 Mar 591 1-2 May 591 1-2 Jul 574 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 382 3-4 Mar 392 May 397 1-4 Jul 401 Sep 390 1-4 Dec 393 1-4 Mar 400 3-4 May 403 1-2 Jul 405 3-4 Sep 393 1-4 Dec 396 Jul 408 3-4 Dec 397 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 284 Mar 285 1-2 May 284 Jul 283 1-4 Sep 284 Dec 293 3-4 Mar 297 May 297 Jul 297 Sep 297 Jul 297 Sep 297 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1023 1-2 Jan 1027 1-4 Mar 1021 May 1018 3-4 Jul 1022 1-4 Aug 1015 3-4 Sep 989 Nov 966 1-4 Jan 963 3-4 Mar 941 3-4 May 937 3-4 Jul 940 3-4 Aug 938 Sep 917 1-4 Nov 906 Jul 920 1-2 Nov 900 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 32.65 Dec 32.42 Jan 32.49 Mar 32.62 May 32.74 Jul 32.87 Aug 32.82 Sep 32.60 Oct 32.26 Dec 32.24 Jan 32.15 Mar 32.03 May 31.92 Jul 31.86 Aug 31.74 Sep 31.62 Oct 31.30 Dec 31.05 Jul 31.05 Oct 31.05 Dec 31.05 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 345.00 Dec 347.90 Jan 346.90 Mar 343.40 May 339.20 Jul 338.20 Aug 334.80 Sep 329.50 Oct 322.10 Dec 322.20 Jan 321.20 Mar 312.50 May 310.60 Jul 311.70 Aug 309.50 Sep 308.20 Oct 308.20 Dec 304.20 Jul 306.40 Oct 306.40 Dec 309.70