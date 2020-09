New York Red Bulls 4, Montreal 1

Montreal 1 0 — 1 New York Red Bulls 2 2 — 4

First half_1, Montreal, Krkic, 1 (Wanyama), 4th minute; 2, New York Red Bulls, Barlow, 1 (Egbo), 14th; 3, New York Red Bulls, Barlow, 2 (Royer), 35th.

Second half_4, New York Red Bulls, Royer, 4 (Kaku), 56th; 5, New York Red Bulls, Kaku, 2 (Royer), 57th.

Goalies_Montreal, Clement Diop, Jonathan Sirois, James Pantemis; New York Red Bulls, David Jensen, Kendall Mcintosh.

Yellow Cards_Binks, Montreal, 37th.

Red Cards_Binks, Montreal, 90th.

Referee_Rosendo Mendoza. Assistant Referees_Claudio Badea, Kyle Atkins, Dave Gantar. 4th Official_Elvis Osmanovic.

Lineups

Montreal_Clement Diop; Luis Binks, Zachary Brault Guillard, Rod Fanni, Jukka Raitala; Lassi Lappalainen, Maciel (Amar Sejdic, 58th), Samuel Piette, Victor Wanyama; Bojan Krkic, Maximiliano Urruti.

New York Red Bulls_David Jensen; Kyle Duncan, Mandela Egbo (Jason Pendant, 59th), Sean Nealis, Tim Parker; Cristian Casseres Jr, Kaku (Mathias Jorgensen, 81st), Daniel Royer, Jared Stroud (Omir Fernandez, 66th), Florian Valot (Dru Yearwood, 59th); Tom Barlow (Samuel Tetteh, 66th).