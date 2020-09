New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2568 Down 31 Dec 2545 Down 30 Dec 2617 2624 2548 2568 Down 31 Mar 2592 2598 2528 2545 Down 30 May 2581 2585 2520 2535 Down 28 Jul 2575 2578 2514 2529 Down 27 Sep 2567 2567 2504 2517 Down 27 Dec 2550 2550 2499 2501 Down 26 Mar 2500 Down 26 May 2500 Down 26 Jul 2504 Down 26