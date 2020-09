New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2580 Up 24 Dec 2561 Up 20 Dec 2553 2598 2542 2580 Up 24 Mar 2537 2578 2529 2561 Up 20 May 2535 2569 2523 2551 Up 15 Jul 2532 2557 2521 2545 Up 13 Sep 2517 2546 2517 2534 Up 10 Dec 2504 2530 2504 2520 Up 10 Mar 2520 Up 10 May 2520 Up 10 Jul 2524 Up 10