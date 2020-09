CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 554 3-4 Mar 563 May 568 1-4 Jul 567 Sep 572 1-2 Dec 581 1-2 Mar 588 1-2 May 588 Jul 580 1-4 Sep 578 1-2 Dec 586 1-4 Mar 586 1-4 May 586 1-4 Jul 568 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 369 3-4 Mar 379 1-4 May 384 3-4 Jul 388 3-4 Sep 383 Dec 388 1-4 Mar 396 1-4 May 400 1-4 Jul 403 1-4 Sep 388 1-2 Dec 393 1-4 Jul 406 Dec 393 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 283 3-4 Mar 283 1-4 May 281 1-4 Jul 279 3-4 Sep 285 1-4 Dec 296 Mar 296 May 296 Jul 296 Sep 296 Jul 296 Sep 296 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1022 1-2 Jan 1027 1-2 Mar 1021 May 1017 Jul 1018 3-4 Aug 1011 1-2 Sep 986 Nov 964 Jan 963 1-2 Mar 944 1-4 May 941 Jul 943 Aug 940 1-4 Sep 928 1-4 Nov 919 1-2 Jul 934 Nov 913 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 34.27 Dec 34.20 Jan 34.26 Mar 34.28 May 34.28 Jul 34.25 Aug 34.04 Sep 33.67 Oct 33.17 Dec 33.12 Jan 32.90 Mar 32.67 May 32.33 Jul 32.14 Aug 32.01 Sep 31.88 Oct 31.75 Dec 30.99 Jul 30.99 Oct 30.99 Dec 30.99 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 333.40 Dec 338.10 Jan 338.70 Mar 335.20 May 331.60 Jul 331.20 Aug 328.90 Sep 324.60 Oct 318.40 Dec 318.20 Jan 317.80 Mar 312.50 May 311.10 Jul 312.30 Aug 311.10 Sep 310.20 Oct 307.90 Dec 309.90 Jul 312.10 Oct 312.10 Dec 315.40