CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 575 Mar 582 3-4 May 586 3-4 Jul 582 3-4 Sep 586 3-4 Dec 594 3-4 Mar 600 1-2 May 599 Jul 592 3-4 Sep 591 Dec 598 3-4 Mar 598 3-4 May 598 3-4 Jul 581 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 378 1-2 Mar 387 1-2 May 392 3-4 Jul 395 1-2 Sep 388 1-4 Dec 393 1-4 Mar 400 3-4 May 405 Jul 408 Sep 394 1-4 Dec 397 3-4 Jul 410 1-4 Dec 397 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 283 1-4 Mar 283 May 280 1-4 Jul 278 3-4 Sep 284 1-4 Dec 295 Mar 295 May 295 Jul 295 Sep 295 Jul 295 Sep 295 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1043 1-2 Jan 1047 1-4 Mar 1038 May 1030 1-2 Jul 1030 1-4 Aug 1022 Sep 997 1-4 Nov 976 1-4 Jan 975 1-2 Mar 955 3-4 May 952 1-4 Jul 953 1-4 Aug 950 1-4 Sep 938 Nov 925 3-4 Jul 940 1-4 Nov 919 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 35.23 Dec 35.14 Jan 35.12 Mar 35.07 May 35.05 Jul 34.95 Aug 34.69 Sep 34.33 Oct 33.82 Dec 33.76 Jan 33.47 Mar 33.17 May 32.82 Jul 32.66 Aug 32.46 Sep 32.36 Oct 32.23 Dec 31.70 Jul 31.70 Oct 31.70 Dec 31.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 337.40 Dec 342.10 Jan 342.40 Mar 339.10 May 335.10 Jul 334.30 Aug 331.80 Sep 327.60 Oct 321.50 Dec 321.10 Jan 320.70 Mar 315.60 May 314.60 Jul 315.70 Aug 314.70 Sep 314.10 Oct 311.80 Dec 310.80 Jul 313.00 Oct 313.00 Dec 316.30