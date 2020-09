CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 556 1-4 Mar 564 May 568 3-4 Jul 567 1-4 Sep 572 1-2 Dec 581 3-4 Mar 588 1-4 May 588 Jul 579 3-4 Sep 577 3-4 Dec 593 Mar 593 May 593 Jul 575 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 375 1-4 Mar 384 May 388 3-4 Jul 391 3-4 Sep 385 1-2 Dec 389 1-2 Mar 397 3-4 May 402 1-4 Jul 405 3-4 Sep 392 1-2 Dec 395 3-4 Jul 408 1-4 Dec 395 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 272 3-4 Mar 274 May 272 1-4 Jul 270 3-4 Sep 276 1-4 Dec 287 Mar 287 May 287 Jul 287 Sep 287 Jul 287 Sep 287 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1028 1-2 Jan 1031 1-4 Mar 1023 3-4 May 1019 Jul 1019 3-4 Aug 1013 Sep 990 1-4 Nov 971 1-2 Jan 971 1-2 Mar 953 1-2 May 951 Jul 953 Aug 950 1-4 Sep 938 Nov 924 1-4 Jul 938 3-4 Nov 919 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 34.91 Dec 34.86 Jan 34.93 Mar 34.99 May 35.03 Jul 35.04 Aug 34.81 Sep 34.49 Oct 34.03 Dec 34.01 Jan 33.85 Mar 33.63 May 33.45 Jul 33.29 Aug 33.18 Sep 33.09 Oct 32.96 Dec 32.53 Jul 32.53 Oct 32.53 Dec 32.53 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 330.40 Dec 335.30 Jan 335.90 Mar 333.30 May 330.50 Jul 329.50 Aug 327.40 Sep 323.80 Oct 317.80 Dec 317.70 Jan 317.10 Mar 312.00 May 310.60 Jul 311.80 Aug 311.50 Sep 310.70 Oct 308.40 Dec 306.90 Jul 309.10 Oct 309.10 Dec 312.40