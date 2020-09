Thursday

At Foro Italico

Rome

Purse: €1,692,169

Surface: Red clay

ROME (AP) _ Results Thursday from Internazionali BNL d'Italia at Foro Italico (seedings in parentheses):

Women's Doubles

Round of 16

Andreja Klepac, Slovenia, and Lucie Hradecka, Czech Republic, vs. Gabriela Dabrowski, Canada, and Jelena Ostapenko (3), Latvia, 7-5, 6-3.