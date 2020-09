CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 538 1-4 Mar 547 1-4 May 552 3-4 Jul 551 3-4 Sep 558 Dec 568 Mar 575 1-4 May 575 1-4 Jul 566 3-4 Sep 564 1-2 Dec 580 Mar 580 May 580 Jul 562 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 366 Mar 375 3-4 May 381 1-4 Jul 385 Sep 381 1-4 Dec 386 1-2 Mar 395 May 399 1-2 Jul 402 3-4 Sep 387 1-2 Dec 393 Jul 405 3-4 Dec 393 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 269 1-4 Mar 270 1-4 May 269 1-2 Jul 269 1-4 Sep 274 3-4 Dec 286 1-2 Mar 286 1-2 May 286 1-2 Jul 286 1-2 Sep 286 1-2 Jul 286 1-2 Sep 286 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 991 1-2 Jan 995 3-4 Mar 996 May 998 Jul 1000 Aug 996 Sep 976 Nov 959 1-2 Jan 959 1-4 Mar 945 3-4 May 944 1-2 Jul 947 3-4 Aug 945 3-4 Sep 933 1-2 Nov 924 1-2 Jul 941 1-4 Nov 921 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 34.08 Dec 34.15 Jan 34.24 Mar 34.34 May 34.43 Jul 34.48 Aug 34.32 Sep 33.97 Oct 33.48 Dec 33.44 Jan 33.34 Mar 33.25 May 33.14 Jul 33.14 Aug 33.13 Sep 33.05 Oct 33.06 Dec 32.32 Jul 32.32 Oct 32.32 Dec 32.32 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 314.30 Dec 319.20 Jan 321.20 Mar 321.60 May 321.40 Jul 321.70 Aug 321.10 Sep 318.80 Oct 314.50 Dec 314.90 Jan 314.30 Mar 310.20 May 309.20 Jul 310.40 Aug 310.20 Sep 309.10 Oct 307.80 Dec 306.80 Jul 309.00 Oct 309.00 Dec 312.30