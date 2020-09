New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2628 Up 8 Oct 2556 Up 8 Dec 2545 Up 9 Dec 2554 2585 2547 2556 Up 8 Mar 2544 2568 2537 2545 Up 9 May 2533 2556 2530 2537 Up 12 Jul 2527 2550 2527 2534 Up 15 Sep 2541 2545 2523 2529 Up 16 Dec 2529 2533 2513 2517 Up 16 Mar 2517 Up 16 May 2515 Up 16 Jul 2513 Up 16