CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 549 1-4 Dec 545 3-4 Mar 554 1-2 May 560 Jul 559 Sep 564 3-4 Dec 574 1-2 Mar 581 1-2 May 581 1-4 Jul 572 3-4 Sep 570 1-4 Dec 586 Mar 586 May 586 Jul 568 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 363 1-4 Dec 369 1-2 Mar 379 May 384 3-4 Jul 388 1-4 Sep 384 1-4 Dec 389 1-2 Mar 398 1-4 May 402 3-4 Jul 406 Sep 390 1-2 Dec 395 1-2 Jul 407 3-4 Dec 393 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 273 Mar 273 1-4 May 271 1-2 Jul 271 1-4 Sep 275 3-4 Dec 286 3-4 Mar 286 3-4 May 286 3-4 Jul 286 3-4 Sep 286 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1019 1-4 Nov 999 1-2 Jan 1003 1-4 Mar 1002 May 1002 Jul 1002 3-4 Aug 998 Sep 976 Nov 958 1-4 Jan 958 1-2 Mar 944 1-4 May 942 3-4 Jul 945 3-4 Aug 943 3-4 Sep 932 3-4 Nov 924 1-2 Jul 941 1-2 Nov 921 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 34.23 Dec 34.29 Jan 34.41 Mar 34.52 May 34.61 Jul 34.64 Aug 34.41 Sep 33.99 Oct 33.41 Dec 33.33 Jan 33.26 Mar 33.17 May 33.07 Jul 33.03 Aug 33.02 Sep 32.94 Oct 32.95 Dec 32.18 Jul 32.18 Oct 32.18 Dec 32.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 317.60 Oct 317.00 Dec 322.00 Jan 323.80 Mar 324.20 May 323.70 Jul 323.40 Aug 322.50 Sep 319.40 Oct 314.80 Dec 315.20 Jan 314.70 Mar 310.20 May 309.30 Jul 310.40 Aug 310.20 Sep 309.50 Oct 308.20 Dec 307.60 Jul 309.80 Oct 309.80 Dec 313.10