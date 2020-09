CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 533 3-4 Dec 542 Mar 550 3-4 May 557 Jul 557 Sep 562 3-4 Dec 572 1-2 Mar 579 3-4 May 579 1-2 Jul 571 Sep 567 3-4 Dec 583 3-4 Mar 583 3-4 May 583 3-4 Jul 566 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 365 Dec 368 1-2 Mar 378 1-4 May 384 1-2 Jul 388 Sep 384 1-4 Dec 389 3-4 Mar 398 1-4 May 403 Jul 407 Sep 390 3-4 Dec 396 Jul 409 1-4 Dec 396 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 269 3-4 Dec 270 1-2 Mar 270 3-4 May 269 3-4 Jul 269 3-4 Sep 273 3-4 Dec 282 3-4 Mar 282 3-4 May 282 3-4 Jul 282 3-4 Sep 282 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1005 1-2 Nov 996 Jan 999 1-4 Mar 996 3-4 May 995 1-4 Jul 994 3-4 Aug 989 1-2 Sep 968 1-4 Nov 951 1-2 Jan 951 1-2 Mar 935 3-4 May 933 3-4 Jul 937 Aug 935 1-4 Sep 925 3-4 Nov 918 3-4 Jul 937 Nov 916 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 33.74 Oct 33.61 Dec 33.71 Jan 33.81 Mar 33.97 May 34.11 Jul 34.21 Aug 34.08 Sep 33.83 Oct 33.42 Dec 33.41 Jan 33.36 Mar 33.30 May 33.22 Jul 33.21 Aug 33.13 Sep 33.05 Oct 33.06 Dec 32.59 Jul 32.59 Oct 32.59 Dec 32.59 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 318.40 Oct 319.90 Dec 324.60 Jan 326.00 Mar 325.70 May 324.10 Jul 322.90 Aug 321.60 Sep 317.90 Oct 311.90 Dec 311.70 Jan 310.50 Mar 305.20 May 303.90 Jul 305.30 Aug 305.00 Sep 303.90 Oct 302.60 Dec 302.30 Jul 304.50 Oct 304.50 Dec 307.80