CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 534 Dec 543 3-4 Mar 553 May 558 1-4 Jul 557 3-4 Sep 563 1-2 Dec 573 1-2 Mar 580 3-4 May 580 1-4 Jul 570 1-2 Sep 567 Dec 583 Mar 583 May 583 Jul 565 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 350 Dec 360 1-4 Mar 370 3-4 May 377 1-2 Jul 381 3-4 Sep 378 3-4 Dec 385 1-4 Mar 394 May 399 1-4 Jul 403 Sep 390 3-4 Dec 396 Jul 409 1-4 Dec 396 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 267 Dec 267 3-4 Mar 267 3-4 May 265 3-4 Jul 265 3-4 Sep 269 3-4 Dec 278 3-4 Mar 278 3-4 May 278 3-4 Jul 278 3-4 Sep 278 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 979 3-4 Nov 978 3-4 Jan 983 1-4 Mar 981 1-4 May 982 Jul 984 1-4 Aug 981 1-2 Sep 966 Nov 954 1-4 Jan 954 1-2 Mar 939 3-4 May 937 3-4 Jul 942 1-4 Aug 940 1-4 Sep 932 1-2 Nov 926 1-4 Jul 944 3-4 Nov 922 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 33.21 Oct 33.00 Dec 33.21 Jan 33.38 Mar 33.54 May 33.68 Jul 33.79 Aug 33.71 Sep 33.54 Oct 33.24 Dec 33.27 Jan 33.24 Mar 33.21 May 33.19 Jul 33.24 Aug 33.22 Sep 33.17 Oct 33.18 Dec 32.86 Jul 32.86 Oct 32.86 Dec 32.86 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 310.90 Oct 312.90 Dec 318.10 Jan 320.00 Mar 320.10 May 319.60 Jul 319.70 Aug 319.10 Sep 317.00 Oct 313.00 Dec 312.60 Jan 311.60 Mar 306.70 May 305.70 Jul 307.20 Aug 306.60 Sep 305.20 Oct 303.80 Dec 303.10 Jul 305.30 Oct 305.30 Dec 308.60