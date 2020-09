CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 533 1-4 Dec 544 1-4 Mar 553 May 558 1-4 Jul 557 Sep 562 3-4 Dec 572 1-4 Mar 579 1-2 May 579 1-4 Jul 571 1-4 Sep 567 1-2 Dec 583 1-2 Mar 583 1-2 May 583 1-2 Jul 565 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 351 Dec 361 3-4 Mar 372 May 378 1-2 Jul 382 3-4 Sep 379 3-4 Dec 386 Mar 394 3-4 May 399 3-4 Jul 403 1-2 Sep 390 3-4 Dec 396 Jul 409 1-4 Dec 397 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 267 3-4 Dec 268 1-2 Mar 268 3-4 May 267 Jul 267 Sep 270 1-2 Dec 279 Mar 279 May 279 Jul 279 Sep 279 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 973 Nov 973 Jan 978 1-4 Mar 977 May 978 1-4 Jul 980 3-4 Aug 978 Sep 963 1-2 Nov 953 Jan 953 1-4 Mar 938 3-4 May 936 1-2 Jul 941 1-4 Aug 939 1-4 Sep 931 1-2 Nov 925 3-4 Jul 944 1-4 Nov 925 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 33.57 Oct 33.27 Dec 33.40 Jan 33.55 Mar 33.70 May 33.83 Jul 33.92 Aug 33.81 Sep 33.67 Oct 33.40 Dec 33.44 Jan 33.41 Mar 33.36 May 33.34 Jul 33.39 Aug 33.39 Sep 33.34 Oct 33.35 Dec 33.14 Jul 33.14 Oct 33.14 Dec 33.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 307.20 Oct 309.40 Dec 314.60 Jan 316.70 Mar 317.10 May 316.90 Jul 317.40 Aug 316.90 Sep 315.50 Oct 311.60 Dec 311.30 Jan 310.70 Mar 305.50 May 304.40 Jul 305.90 Aug 305.10 Sep 303.70 Oct 302.30 Dec 303.70 Jul 305.90 Oct 305.90 Dec 309.20