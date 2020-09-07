Portland 2, Seattle 1

|Portland
|1
|1
|—
|2
|Seattle
|1
|0
|—
|1
First half_1, Portland, Williamson, 1 (Valeri), 9th minute; 2, Seattle, Leerdam, 2, 42nd.
Second half_3, Portland, Mora, 3 (Williamson), 83rd.
Goalies_Portland, Steve Clark, Aljaz Ivacic; Seattle, Stefan Frei, Stefan Cleveland.
Yellow Cards_Roldan, Seattle, 45th+4; Villafana, Portland, 49th; Bruin, Seattle, 76th; Duvall, Portland, 79th; Chara, Portland, 86th; Williamson, Portland, 90th.
Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Cameron Blanchard, Mike Rottersman, Jon Freemon. 4th Official_Alex Chilowicz.
___
Portland_Steve Clark; Chris Duvall, Larrys Mabiala (Julio Cascante, 46th), Jorge Villafana, Dario Zuparic; Sebastian Blanco (Marvin Loria, 5th, Yimmi Chara, 70th), Diego Chara, Diego Valeri (Bill Tuiloma, 88th), Eryk Williamson; Jeremy Ebobisse, Jaroslaw Niezgoda (Felipe Mora, 70th).
Seattle_Stefan Frei; Yeimar Gomez Andrade, Kelvin Leerdam, Shane O'Neill (Handwalla Bwana, 89th); Jordy Delem (Will Bruin, 62nd), Joao Paulo, Joevin Jones (Nouhou Tolo, 81st), Nicolas Lodeiro, Cristian Roldan; Jordan Morris (Miguel Ibarra, 81st), Raul Ruidiaz.