CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 539 3-4 Dec 550 1-4 Mar 558 3-4 May 563 1-2 Jul 561 1-2 Sep 566 3-4 Dec 575 3-4 Mar 582 3-4 May 582 1-2 Jul 572 1-4 Sep 567 1-2 Dec 583 1-2 Mar 583 1-2 May 583 1-2 Jul 565 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 347 1-4 Dec 358 Mar 368 1-2 May 374 3-4 Jul 379 1-4 Sep 377 1-4 Dec 384 1-4 Mar 393 May 397 3-4 Jul 401 3-4 Sep 390 3-4 Dec 395 1-2 Jul 408 3-4 Dec 397 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 269 1-4 Dec 270 Mar 269 3-4 May 267 1-2 Jul 268 1-4 Sep 271 1-4 Dec 279 3-4 Mar 279 3-4 May 279 3-4 Jul 279 3-4 Sep 279 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 969 1-2 Nov 968 Jan 973 1-2 Mar 973 3-4 May 975 1-2 Jul 978 Aug 975 1-4 Sep 961 Nov 950 1-4 Jan 950 3-4 Mar 936 1-4 May 934 3-4 Jul 939 Aug 937 Sep 929 1-4 Nov 924 Jul 942 1-2 Nov 923 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 33.08 Oct 32.77 Dec 32.89 Jan 33.02 Mar 33.16 May 33.27 Jul 33.34 Aug 33.27 Sep 33.11 Oct 32.86 Dec 32.92 Jan 32.89 Mar 32.86 May 32.83 Jul 32.89 Aug 32.88 Sep 32.83 Oct 32.84 Dec 32.63 Jul 32.63 Oct 32.63 Dec 32.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 309.80 Oct 312.10 Dec 317.20 Jan 319.10 Mar 319.00 May 318.40 Jul 318.70 Aug 318.30 Sep 316.50 Oct 312.80 Dec 312.90 Jan 312.20 Mar 307.70 May 306.30 Jul 307.80 Aug 307.00 Sep 305.40 Oct 303.70 Dec 305.20 Jul 307.40 Oct 307.40 Dec 310.70