CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 543 1-4 Dec 553 1-4 Mar 561 3-4 May 566 Jul 563 1-2 Sep 568 Dec 577 Mar 583 3-4 May 583 1-2 Jul 574 Sep 569 Dec 585 Mar 585 May 585 Jul 571 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 344 1-2 Dec 353 3-4 Mar 364 3-4 May 371 1-2 Jul 376 Sep 375 1-4 Dec 382 Mar 390 3-4 May 395 3-4 Jul 399 1-4 Sep 390 Dec 393 1-2 Jul 407 Dec 396 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 271 3-4 Dec 272 1-2 Mar 272 May 269 1-4 Jul 269 1-4 Sep 272 1-4 Dec 281 1-4 Mar 281 1-4 May 281 1-4 Jul 281 1-4 Sep 281 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 968 3-4 Nov 966 Jan 972 1-4 Mar 972 3-4 May 974 1-4 Jul 976 3-4 Aug 973 1-2 Sep 959 1-4 Nov 949 Jan 949 1-2 Mar 934 3-4 May 933 1-2 Jul 937 1-2 Aug 935 1-2 Sep 927 3-4 Nov 922 1-4 Jul 940 3-4 Nov 921 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 33.47 Oct 33.14 Dec 33.29 Jan 33.43 Mar 33.56 May 33.64 Jul 33.71 Aug 33.61 Sep 33.44 Oct 33.15 Dec 33.18 Jan 33.14 Mar 33.11 May 33.08 Jul 33.15 Aug 33.15 Sep 33.10 Oct 33.11 Dec 32.90 Jul 32.90 Oct 32.90 Dec 32.90 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 305.20 Oct 307.60 Dec 312.80 Jan 314.80 Mar 315.20 May 315.30 Jul 315.80 Aug 315.60 Sep 313.90 Oct 310.80 Dec 310.80 Jan 310.20 Mar 305.70 May 304.20 Jul 305.70 Aug 305.00 Sep 302.80 Oct 301.80 Dec 302.40 Jul 304.60 Oct 304.60 Dec 307.90