NATIONAL LEAGUE

Miami 000 004 010 — 5 8 0 New York 002 001 000 — 3 8 1

Rogers, Vesia (6), Bleier (7), García (8), Kintzler (9) and Alfaro; deGrom, Strickland (7), Brach (8), E.Díaz (9) and Ramos. W_Rogers 1-0. L_deGrom 2-1. Sv_Kintzler (7). HRs_Miami, Cooper (2), Anderson (0). New York, Canó (0).