CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 544 1-4 Dec 552 1-4 Mar 560 1-2 May 564 3-4 Jul 564 1-2 Sep 569 1-2 Dec 578 1-4 Mar 585 May 584 1-2 Jul 571 3-4 Sep 570 1-4 Dec 577 1-4 Mar 577 1-4 May 577 1-4 Jul 565 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 348 1-2 Dec 357 3-4 Mar 367 1-2 May 374 Jul 378 Sep 375 1-2 Dec 380 1-4 Mar 389 May 394 1-2 Jul 398 Sep 388 Dec 391 3-4 Jul 405 1-4 Dec 394 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 274 1-4 Dec 275 Mar 271 3-4 May 269 3-4 Jul 270 Sep 273 Dec 282 Mar 282 May 282 Jul 282 Sep 282 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 951 1-4 Nov 953 1-2 Jan 959 3-4 Mar 959 3-4 May 960 1-2 Jul 962 3-4 Aug 961 Sep 949 Nov 941 1-4 Jan 941 1-2 Mar 926 1-2 May 923 3-4 Jul 929 1-2 Aug 927 1-4 Sep 918 3-4 Nov 911 1-2 Jul 930 Nov 909 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 32.96 Oct 32.73 Dec 32.86 Jan 33.00 Mar 33.11 May 33.20 Jul 33.25 Aug 33.14 Sep 32.95 Oct 32.68 Dec 32.70 Jan 32.65 Mar 32.59 May 32.56 Jul 32.62 Aug 32.62 Sep 32.57 Oct 32.58 Dec 32.37 Jul 32.37 Oct 32.37 Dec 32.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 304.60 Oct 306.90 Dec 312.50 Jan 314.40 Mar 314.40 May 314.00 Jul 314.40 Aug 314.20 Sep 312.80 Oct 309.80 Dec 310.30 Jan 309.60 Mar 304.20 May 302.70 Jul 304.20 Aug 303.20 Sep 301.50 Oct 300.20 Dec 300.90 Jul 303.10 Oct 303.10 Dec 306.40