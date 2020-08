New York Red Bulls 1, New England 1

New York Red Bulls 1 0 — 1 New England 1 0 — 1

First half_1, New York Red Bulls, Fernandez, 1 (Mines), 35th minute; 2, New England, Bou, 2 (Bunbury), 41st.

Second half_None.

Goalies_New York Red Bulls, Ryan Meara, David Jensen; New England, Matt Turner, Brad Knighton.

Yellow Cards_None.

Red Cards_Parker, New York Red Bulls, 90th+3.

Referee_Jair Marrufo. Assistant Referees_Gjovalin Bori, Kathryn Nesbitt, Ekaterina Koroleva. 4th Official_Marcos De Oliveira.

___

Lineups

New York Red Bulls_Ryan Meara; Mandela Egbo (Jared Stroud, 80th), Tim Parker, Patrick Seagrist (Kyle Duncan, 71st), Amro Tarek; Cristian Casseres Jr, Omir Fernandez, Kaku, Ben Mines (Aaron Long, 75th), Florian Valot (Marc Rzatkowski, 68th); Tom Barlow (Mathias Jorgensen, 68th).

New England_Matt Turner; Alex Buttner (DeJuan Jones, 84th), Brandon Bye, Andrew Farrell, Henry Kessler; Diego Fagundez (Tajon Buchanan, 88th), Matt Polster (Kelyn Rowe, 73rd); Gustavo Bou, Adam Buksa (Tommy McNamara, 73rd), Teal Bunbury, Cristian Penilla.