INTERLEAGUE

New York 000 015 0 — 6 9 0 New York 220 000 0 — 4 8 2

Wacha, Lockett (4), Betances (6), Díaz (7) and Ramos; Montgomery, Green (6), Holder (7) and G.Sánchez. W_Lockett 1-0. L_Green 2-2. Sv_Díaz (2). HRs_New York, Alonso (6), Smith (7), Marisnick (1). New York, Frazier (1).

___