CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 542 1-2 Dec 550 3-4 Mar 557 3-4 May 561 1-2 Jul 561 1-2 Sep 566 1-2 Dec 576 1-4 Mar 583 1-4 May 583 3-4 Jul 571 1-4 Sep 569 3-4 Dec 576 3-4 Mar 576 3-4 May 576 3-4 Jul 564 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 344 1-4 Dec 358 1-2 Mar 369 1-2 May 376 Jul 380 Sep 378 Dec 383 Mar 391 3-4 May 397 1-4 Jul 401 Sep 390 1-4 Dec 393 3-4 Jul 407 Dec 396 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 269 3-4 Dec 270 1-2 Mar 268 1-2 May 267 1-2 Jul 267 1-4 Sep 270 1-2 Dec 279 1-4 Mar 279 1-4 May 279 1-4 Jul 279 1-4 Sep 279 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 937 1-4 Nov 942 Jan 947 1-2 Mar 947 1-2 May 948 Jul 951 Aug 949 Sep 938 1-2 Nov 931 1-2 Jan 931 1-2 Mar 915 May 911 1-2 Jul 916 3-4 Aug 914 1-4 Sep 906 1-4 Nov 902 1-2 Jul 922 1-4 Nov 905 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 33.31 Oct 33.31 Dec 33.50 Jan 33.58 Mar 33.66 May 33.74 Jul 33.82 Aug 33.73 Sep 33.55 Oct 33.28 Dec 33.30 Jan 33.26 Mar 33.19 May 33.16 Jul 33.27 Aug 33.27 Sep 33.22 Oct 33.23 Dec 33.02 Jul 33.02 Oct 33.02 Dec 33.02 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 294.90 Oct 297.70 Dec 303.10 Jan 304.90 Mar 304.90 May 304.50 Jul 305.60 Aug 305.80 Sep 304.50 Oct 301.90 Dec 302.40 Jan 301.60 Mar 295.70 May 293.90 Jul 295.50 Aug 294.80 Sep 293.40 Oct 292.20 Dec 291.60 Jul 293.80 Oct 293.80 Dec 297.10