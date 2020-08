New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2476 Down 11 Sep 2526 Down 11 Oct 2476 Down 11 Dec 2500 2509 2452 2476 Down 11 Mar 2480 2488 2439 2463 Down 5 May 2474 2483 2440 2458 Down 4 Jul 2474 2474 2436 2454 Down 3 Sep 2463 2463 2436 2448 Down 1 Dec 2451 2451 2425 2437 unch Mar 2435 Up 2 May 2438 Up 2 Jul 2441 Up 2