CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 527 1-4 Dec 535 1-2 Mar 543 May 547 1-4 Jul 548 Sep 553 1-2 Dec 563 Mar 570 May 570 Jul 561 Sep 559 1-2 Dec 566 1-2 Mar 566 1-2 May 566 1-2 Jul 561 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 340 3-4 Dec 354 1-2 Mar 366 1-4 May 372 3-4 Jul 377 Sep 376 1-2 Dec 382 1-4 Mar 391 1-4 May 396 1-4 Jul 400 1-4 Sep 390 3-4 Dec 394 1-4 Jul 407 1-2 Dec 397 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 272 1-4 Dec 271 1-2 Mar 268 1-2 May 268 Jul 267 3-4 Sep 272 Dec 281 1-2 Mar 281 1-2 May 281 1-2 Jul 281 1-2 Sep 281 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 913 3-4 Nov 920 1-4 Jan 927 1-4 Mar 929 1-2 May 932 1-2 Jul 937 1-4 Aug 937 1-2 Sep 930 1-4 Nov 926 1-2 Jan 926 1-2 Mar 911 1-2 May 909 Jul 915 Aug 914 Sep 904 3-4 Nov 903 Jul 922 3-4 Nov 905 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 31.98 Oct 32.07 Dec 32.28 Jan 32.42 Mar 32.52 May 32.64 Jul 32.75 Aug 32.73 Sep 32.62 Oct 32.43 Dec 32.50 Jan 32.48 Mar 32.42 May 32.43 Jul 32.56 Aug 32.56 Sep 32.51 Oct 32.52 Dec 32.31 Jul 32.31 Oct 32.31 Dec 32.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 291.60 Oct 294.50 Dec 300.00 Jan 301.90 Mar 302.40 May 303.20 Jul 305.30 Aug 305.70 Sep 305.10 Oct 303.00 Dec 303.80 Jan 303.40 Mar 297.80 May 295.80 Jul 297.40 Aug 295.60 Sep 295.80 Oct 295.70 Dec 295.10 Jul 295.10 Oct 295.10 Dec 297.00