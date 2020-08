CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 520 3-4 Dec 527 3-4 Mar 535 1-4 May 540 Jul 541 3-4 Sep 547 1-2 Dec 557 1-2 Mar 564 1-2 May 566 Jul 558 Sep 556 1-2 Dec 563 1-2 Mar 563 1-2 May 563 1-2 Jul 558 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 331 3-4 Dec 345 Mar 357 May 364 1-4 Jul 369 Sep 370 1-4 Dec 376 3-4 Mar 386 May 391 3-4 Jul 395 1-2 Sep 385 1-2 Dec 389 1-4 Jul 402 3-4 Dec 391 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 273 3-4 Dec 267 3-4 Mar 265 1-4 May 265 Jul 264 3-4 Sep 269 Dec 278 1-2 Mar 278 1-2 May 278 1-2 Jul 278 1-2 Sep 278 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 899 3-4 Nov 905 3-4 Jan 913 Mar 915 3-4 May 919 3-4 Jul 925 1-2 Aug 926 1-4 Sep 920 Nov 918 Jan 918 1-4 Mar 902 1-2 May 900 1-2 Jul 906 1-4 Aug 905 1-4 Sep 896 Nov 894 1-4 Jul 914 1-4 Nov 896 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 31.66 Oct 31.74 Dec 31.95 Jan 32.08 Mar 32.17 May 32.25 Jul 32.33 Aug 32.27 Sep 32.16 Oct 32.00 Dec 32.08 Jan 32.07 Mar 32.00 May 32.01 Jul 32.15 Aug 32.15 Sep 32.10 Oct 32.11 Dec 31.90 Jul 31.90 Oct 31.90 Dec 31.90 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 289.10 Oct 292.10 Dec 297.00 Jan 298.80 Mar 299.60 May 300.60 Jul 302.90 Aug 303.80 Sep 303.40 Oct 301.60 Dec 302.70 Jan 302.30 Mar 296.50 May 295.00 Jul 296.60 Aug 294.80 Sep 295.00 Oct 294.90 Dec 294.30 Jul 294.30 Oct 294.30 Dec 295.70