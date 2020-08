New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2459 Up 50 Sep 2509 Up 50 Oct 2459 Up 50 Dec 2408 2475 2402 2459 Up 50 Mar 2398 2454 2392 2439 Up 42 May 2394 2450 2388 2434 Up 38 Jul 2388 2447 2388 2429 Up 34 Sep 2387 2440 2387 2422 Up 33 Dec 2382 2427 2382 2411 Up 31 Mar 2410 Up 31 May 2413 Up 31 Jul 2416 Up 25