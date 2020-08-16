BC-GLF--Ladies Scottish Open Scores

%byline(By The Associated Press%)
|Saturday
|Renaissance Club
|North Berwick, Scotland
|Yardage: 6,33; Par: 71
|Third Round
|Azahara Munoz
|68-69-69—206
|Stacy Lewis
|71-66-70—207
|Jennifer Song
|68-70-70—208
|Lydia Ko
|70-72-67—209
|Cheyenne Knight
|72-68-69—209
|Yu Liu
|71-70-69—210
|Amy Olson
|68-71-71—210
|Danielle Kang
|71-71-69—211
|Emily Kristine Pedersen
|68-74-69—211
|Minjee Lee
|68-73-70—211
|Xiyu Lin
|72-71-69—212
|Nasa Hataoka
|73-69-70—212
|In Gee Chun
|71-71-70—212
|Olivia Cowan
|68-71-73—212
|Manon De Roey
|73-70-70—213
|Andrea Lee
|69-71-73—213
|Eleanor Givens
|74-71-69—214
|Hannah Green
|72-72-70—214
|Dani Holmqvist
|72-71-71—214
|Haru Nomura
|72-70-72—214
|Caroline Inglis
|71-71-72—214
|Gerina Piller
|70-72-72—214
|Nicole Broch Larsen
|67-73-74—214
|Annie Park
|76-70-69—215
|Kylie Henry
|71-75-69—215
|Georgia Hall
|73-72-70—215
|Emma Talley
|73-71-71—215
|Leona Maguire
|72-72-71—215
|Kristen Gillman
|71-73-71—215
|Anne van Dam
|72-71-72—215
|Nanna Koerstz Madsen
|69-71-75—215
|Charlotte Thomas
|71-74-71—216
|Moriya Jutanugarn
|74-69-73—216
|Ariya Jutanugarn
|73-70-73—216
|Brittany Altomare
|70-73-73—216
|Sandra Gal
|69-74-73—216
|Anna Nordqvist
|70-72-74—216
|Klara Spilkova
|69-73-74—216
|Brittany Lang
|73-73-71—217
|Meghan MacLaren
|73-71-73—217
|Gemma Dryburgh
|69-75-73—217
|Amy Yang
|71-72-74—217
|Celine Boutier
|70-73-74—217
|Johanna Gustavsson
|70-71-76—217
|Charley Hull
|74-72-72—218
|Christina Kim
|73-73-72—218
|Camilla Lennarth
|74-71-73—218
|Kelly Tan
|73-72-73—218
|Katherine Kirk
|72-73-73—218
|Austin Ernst
|71-72-75—218
|Jasmine Suwannapura
|73-74-72—219
|Yujeong Son
|71-74-74—219
|Ashleigh Buhai
|74-70-75—219
|Megan Khang
|76-71-73—220
|Jennifer Chang
|73-74-73—220
|Hannah Burke
|72-75-73—220
|Cydney Clanton
|72-75-73—220
|Pernilla Lindberg
|71-76-73—220
|Lee-Anne Pace
|70-77-73—220
|Alice Hewson
|74-72-74—220
|Becky Morgan
|73-73-74—220
|Muni He
|72-73-75—220
|Sanna Nuutinen
|74-69-78—221
|In Kyung Kim
|75-72-75—222
|Lindsey Weaver
|70-76-76—222
|Haley Moore
|74-71-77—222
|Yealimi Noh
|71-74-77—222
|Lizette Salas
|73-73-77—223
|Tvesa Malik
|71-74-79—224
|Michele Thomson
|78-69-79—226