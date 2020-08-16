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BC-GLF--Ladies Scottish Open Scores

By  Associated Press
2020/08/16 03:26
BC-GLF--Ladies Scottish Open Scores,0441 Ladies Scottish Open Scores

%byline(By The Associated Press%)

Saturday
Renaissance Club
North Berwick, Scotland
Yardage: 6,33; Par: 71
Third Round
Azahara Munoz 68-69-69—206
Stacy Lewis 71-66-70—207
Jennifer Song 68-70-70—208
Lydia Ko 70-72-67—209
Cheyenne Knight 72-68-69—209
Yu Liu 71-70-69—210
Amy Olson 68-71-71—210
Danielle Kang 71-71-69—211
Emily Kristine Pedersen 68-74-69—211
Minjee Lee 68-73-70—211
Xiyu Lin 72-71-69—212
Nasa Hataoka 73-69-70—212
In Gee Chun 71-71-70—212
Olivia Cowan 68-71-73—212
Manon De Roey 73-70-70—213
Andrea Lee 69-71-73—213
Eleanor Givens 74-71-69—214
Hannah Green 72-72-70—214
Dani Holmqvist 72-71-71—214
Haru Nomura 72-70-72—214
Caroline Inglis 71-71-72—214
Gerina Piller 70-72-72—214
Nicole Broch Larsen 67-73-74—214
Annie Park 76-70-69—215
Kylie Henry 71-75-69—215
Georgia Hall 73-72-70—215
Emma Talley 73-71-71—215
Leona Maguire 72-72-71—215
Kristen Gillman 71-73-71—215
Anne van Dam 72-71-72—215
Nanna Koerstz Madsen 69-71-75—215
Charlotte Thomas 71-74-71—216
Moriya Jutanugarn 74-69-73—216
Ariya Jutanugarn 73-70-73—216
Brittany Altomare 70-73-73—216
Sandra Gal 69-74-73—216
Anna Nordqvist 70-72-74—216
Klara Spilkova 69-73-74—216
Brittany Lang 73-73-71—217
Meghan MacLaren 73-71-73—217
Gemma Dryburgh 69-75-73—217
Amy Yang 71-72-74—217
Celine Boutier 70-73-74—217
Johanna Gustavsson 70-71-76—217
Charley Hull 74-72-72—218
Christina Kim 73-73-72—218
Camilla Lennarth 74-71-73—218
Kelly Tan 73-72-73—218
Katherine Kirk 72-73-73—218
Austin Ernst 71-72-75—218
Jasmine Suwannapura 73-74-72—219
Yujeong Son 71-74-74—219
Ashleigh Buhai 74-70-75—219
Megan Khang 76-71-73—220
Jennifer Chang 73-74-73—220
Hannah Burke 72-75-73—220
Cydney Clanton 72-75-73—220
Pernilla Lindberg 71-76-73—220
Lee-Anne Pace 70-77-73—220
Alice Hewson 74-72-74—220
Becky Morgan 73-73-74—220
Muni He 72-73-75—220
Sanna Nuutinen 74-69-78—221
In Kyung Kim 75-72-75—222
Lindsey Weaver 70-76-76—222
Haley Moore 74-71-77—222
Yealimi Noh 71-74-77—222
Lizette Salas 73-73-77—223
Tvesa Malik 71-74-79—224
Michele Thomson 78-69-79—226