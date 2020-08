CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 500 Dec 509 1-2 Mar 516 1-4 May 521 Jul 524 3-4 Sep 531 3-4 Dec 542 3-4 Mar 550 1-2 May 551 1-2 Jul 543 3-4 Sep 543 3-4 Dec 550 3-4 Mar 550 3-4 May 550 3-4 Jul 545 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 324 1-2 Dec 338 Mar 349 1-4 May 356 3-4 Jul 362 1-2 Sep 365 Dec 372 Mar 381 1-2 May 387 Jul 391 Sep 382 1-2 Dec 384 3-4 Jul 398 1-2 Dec 389 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 264 1-4 Dec 256 Mar 256 3-4 May 256 3-4 Jul 256 1-2 Sep 264 3-4 Dec 275 1-2 Mar 275 1-2 May 275 1-2 Jul 275 1-2 Sep 275 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 903 Sep 897 Nov 898 3-4 Jan 903 3-4 Mar 904 1-4 May 907 1-2 Jul 914 1-4 Aug 915 3-4 Sep 909 1-4 Nov 906 1-2 Jan 907 Mar 893 May 893 1-4 Jul 899 1-2 Aug 899 Sep 890 3-4 Nov 888 1-4 Jul 908 1-4 Nov 894 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 31.06 Oct 30.97 Dec 31.09 Jan 31.24 Mar 31.31 May 31.36 Jul 31.42 Aug 31.35 Sep 31.24 Oct 31.04 Dec 31.07 Jan 31.04 Mar 30.96 May 31.02 Jul 31.16 Aug 31.16 Sep 31.22 Oct 31.23 Dec 31.37 Jul 31.37 Oct 31.37 Dec 31.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 291.80 Oct 294.10 Dec 298.50 Jan 299.50 Mar 299.50 May 300.10 Jul 302.50 Aug 303.70 Sep 303.90 Oct 302.90 Dec 304.20 Jan 304.00 Mar 299.00 May 297.00 Jul 298.20 Aug 296.80 Sep 296.90 Oct 296.80 Dec 298.00 Jul 298.00 Oct 298.00 Dec 298.00