NATIONAL LEAGUE

Washington 100 001 000 — 2 5 0 New York 010 240 01x — 8 13 2

Voth, Romero (5), Suero (6), Guerra (8) and Gomes; Peterson, Hughes (6), Díaz (8), Brach (9) and Nido. W_Peterson 3-1. L_Voth 0-2. HRs_Washington, Soto (5). New York, Do.Smith (4), Nido (0).