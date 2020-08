CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 496 3-4 Dec 506 1-2 Mar 513 1-2 May 519 Jul 523 1-4 Sep 530 1-2 Dec 541 1-2 Mar 549 May 550 1-2 Jul 542 3-4 Sep 542 3-4 Dec 549 3-4 Mar 549 3-4 May 549 3-4 Jul 544 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 325 1-4 Dec 338 3-4 Mar 349 3-4 May 357 Jul 362 1-4 Sep 364 3-4 Dec 371 3-4 Mar 381 1-4 May 387 Jul 391 Sep 383 1-2 Dec 385 1-2 Jul 398 3-4 Dec 388 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 265 Dec 258 Mar 259 1-2 May 259 3-4 Jul 258 1-2 Sep 266 1-4 Dec 277 1-4 Mar 277 1-4 May 277 1-4 Jul 277 1-4 Sep 277 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 907 1-4 Sep 896 1-4 Nov 899 1-2 Jan 904 1-2 Mar 905 3-4 May 909 3-4 Jul 916 1-2 Aug 918 1-4 Sep 911 1-4 Nov 908 1-2 Jan 909 1-2 Mar 895 3-4 May 897 1-2 Jul 903 1-4 Aug 902 1-2 Sep 894 1-4 Nov 891 1-4 Jul 911 1-4 Nov 897 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 31.60 Sep 31.23 Oct 31.08 Dec 31.19 Jan 31.35 Mar 31.42 May 31.47 Jul 31.53 Aug 31.46 Sep 31.35 Oct 31.18 Dec 31.18 Jan 31.15 Mar 31.07 May 31.14 Jul 31.30 Aug 31.29 Sep 31.35 Oct 31.36 Dec 31.50 Jul 31.50 Oct 31.50 Dec 31.50 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 290.10 Sep 292.10 Oct 294.40 Dec 298.70 Jan 299.80 Mar 299.90 May 300.30 Jul 302.70 Aug 303.90 Sep 304.10 Oct 303.40 Dec 304.70 Jan 304.30 Mar 299.50 May 297.80 Jul 299.20 Aug 298.40 Sep 298.50 Oct 298.70 Dec 297.60 Jul 297.60 Oct 297.60 Dec 297.60