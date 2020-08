CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 495 1-2 Dec 503 1-2 Mar 511 3-4 May 517 1-4 Jul 521 1-2 Sep 528 1-2 Dec 538 3-4 Mar 547 May 547 1-4 Jul 539 1-4 Sep 539 1-4 Dec 546 1-4 Mar 546 1-4 May 546 1-4 Jul 541 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 307 3-4 Dec 320 3-4 Mar 332 3-4 May 341 1-4 Jul 347 3-4 Sep 352 3-4 Dec 360 3-4 Mar 370 1-2 May 376 1-2 Jul 381 1-4 Sep 372 Dec 374 Jul 390 1-4 Dec 378 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 274 1-4 Dec 264 1-2 Mar 265 1-4 May 265 3-4 Jul 265 3-4 Sep 266 Dec 279 1-2 Mar 279 1-2 May 279 1-2 Jul 279 1-2 Sep 279 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 870 1-4 Sep 865 3-4 Nov 867 1-2 Jan 874 Mar 877 May 881 1-4 Jul 888 1-4 Aug 890 1-2 Sep 885 3-4 Nov 885 1-4 Jan 888 1-2 Mar 879 May 879 3-4 Jul 886 3-4 Aug 886 1-4 Sep 884 Nov 881 1-4 Jul 901 1-4 Nov 887 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 31.35 Sep 30.85 Oct 30.71 Dec 30.75 Jan 30.91 Mar 30.99 May 31.04 Jul 31.09 Aug 30.99 Sep 30.84 Oct 30.58 Dec 30.55 Jan 30.55 Mar 30.58 May 30.67 Jul 30.85 Aug 30.85 Sep 30.91 Oct 30.92 Dec 31.33 Jul 31.33 Oct 31.33 Dec 31.33 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 280.00 Sep 282.00 Oct 283.50 Dec 286.80 Jan 288.40 Mar 289.20 May 290.50 Jul 293.70 Aug 295.30 Sep 296.10 Oct 296.00 Dec 297.70 Jan 297.90 Mar 295.20 May 294.40 Jul 295.20 Aug 295.20 Sep 295.30 Oct 295.80 Dec 295.00 Jul 295.00 Oct 295.00 Dec 295.00