CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 501 1-4 Dec 508 1-4 Mar 516 1-2 May 522 1-4 Jul 525 1-4 Sep 531 3-4 Dec 541 1-2 Mar 549 May 549 1-2 Jul 541 Sep 541 Dec 548 Mar 548 May 548 Jul 542 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 311 1-4 Dec 323 3-4 Mar 335 1-2 May 343 3-4 Jul 350 1-2 Sep 355 1-2 Dec 362 3-4 Mar 372 3-4 May 378 1-2 Jul 383 Sep 374 1-4 Dec 376 1-4 Jul 392 1-2 Dec 380 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 274 1-2 Dec 265 3-4 Mar 266 3-4 May 268 Jul 268 Sep 265 3-4 Dec 279 1-2 Mar 279 1-2 May 279 1-2 Jul 279 1-2 Sep 279 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 880 3-4 Sep 874 3-4 Nov 878 Jan 884 1-2 Mar 887 May 891 1-4 Jul 898 1-2 Aug 900 3-4 Sep 896 1-4 Nov 895 Jan 898 1-2 Mar 888 1-2 May 889 3-4 Jul 897 1-4 Aug 896 3-4 Sep 894 1-2 Nov 892 1-4 Jul 912 1-4 Nov 898 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 31.52 Sep 31.22 Oct 31.16 Dec 31.28 Jan 31.43 Mar 31.48 May 31.54 Jul 31.63 Aug 31.55 Sep 31.40 Oct 31.10 Dec 31.11 Jan 31.21 Mar 31.32 May 31.50 Jul 31.72 Aug 31.77 Sep 31.57 Oct 31.58 Dec 32.10 Jul 32.10 Oct 32.10 Dec 32.10 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 280.70 Sep 283.20 Oct 285.00 Dec 288.40 Jan 290.20 Mar 290.90 May 292.50 Jul 295.60 Aug 297.20 Sep 297.90 Oct 298.00 Dec 299.80 Jan 299.50 Mar 295.80 May 295.00 Jul 296.30 Aug 296.30 Sep 296.40 Oct 296.90 Dec 295.20 Jul 295.20 Oct 295.20 Dec 295.20