INTERLEAGUE

Philadelphia 004 016 0 — 11 11 1 New York 120 000 4 — 7 12 2

Wheeler, Davis (7), Kelley (7), Neris (7) and Realmuto; Happ, Holder (4), Nelson (5), Cessa (6) and Higashioka. W_Wheeler 2-0. L_Happ 0-1. Sv_Neris (1). HRs_Philadelphia, Harper (3), Realmuto (2). New York, Gardner (3), Judge (7).

___