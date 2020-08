BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2474 Up 27 Sep 2454 2498 2448 2481 Up 32 Oct 2474 Up 27 Dec 2446 2482 2446 2474 Up 27 Mar 2438 2463 2436 2460 Up 26 May 2429 2451 2426 2449 Up 25 Jul 2427 2443 2418 2441 Up 24 Sep 2417 2436 2411 2435 Up 23 Dec 2407 2426 2404 2426 Up 25 Mar 2423 2426 2410 2426 Up 25 May 2429 2431 2418 2431 Up 30 Jul 2431 Up 30