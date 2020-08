INTERLEAGUE

Pittsburgh 000 100 002 — 3 9 2 Minnesota 310 120 00x — 7 8 0

Musgrove, Howard (4), Turley (5), Neverauskas (6), Ríos (7) and Murphy; Berríos, Thielbar (7), May (9) and Avila. W_Berríos 1-1. L_Musgrove 0-3. Sv_May (1).

___