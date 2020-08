New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2461 Up 62 Sep 2404 2481 2396 2469 Up 69 Oct 2461 Up 62 Dec 2399 2474 2392 2461 Up 62 Mar 2392 2454 2382 2441 Up 53 May 2388 2442 2372 2430 Up 51 Jul 2380 2436 2367 2423 Up 51 Sep 2369 2432 2362 2417 Up 50 Dec 2363 2421 2353 2406 Up 49 Mar 2406 Up 49 May 2406 Up 49