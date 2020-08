Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Boston 002 000 000 — 2 6 0 New York 140 000 00x — 5 8 1

Godley, Mazza (4), Brasier (7), Osich (8) and Vázquez; Tanaka, Avilán (3), Nelson (5), Hale (8) and Sánchez. W_Nelson 1-0. L_Godley 0-1. Sv_Hale (1). HRs_New York, Judge (4), Urshela (2).

___

Cleveland 000 000 000 — 0 2 0 Minnesota 001 110 00x — 3 6 0

Carrasco, Cimber (7), C.Hill (8) and León; Maeda, May (7), Stashak (8), Rogers (9) and Garver. W_Maeda 2-0. L_Carrasco 1-1. Sv_Rogers (3). HRs_Minnesota, Sanó (2), Rosario (0).

___