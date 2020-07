CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 529 1-2 Dec 536 Mar 542 1-2 May 545 3-4 Jul 545 Sep 550 Dec 559 Mar 565 3-4 May 565 1-4 Jul 555 1-4 Sep 555 1-4 Dec 562 1-4 Mar 562 1-4 May 562 1-4 Jul 557 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 315 3-4 Dec 326 3-4 Mar 338 1-4 May 345 3-4 Jul 352 Sep 355 Dec 362 1-4 Mar 372 1-4 May 377 3-4 Jul 382 1-2 Sep 371 3-4 Dec 373 1-4 Jul 390 1-4 Dec 378 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 278 Dec 271 1-2 Mar 272 May 272 1-4 Jul 272 1-4 Sep 270 Dec 275 Mar 275 May 275 Jul 275 Sep 275 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 891 3-4 Sep 886 3-4 Nov 888 1-4 Jan 893 3-4 Mar 891 3-4 May 894 Jul 901 1-4 Aug 902 Sep 896 3-4 Nov 894 1-4 Jan 898 Mar 890 1-2 May 890 1-4 Jul 896 Aug 895 1-2 Sep 893 1-4 Nov 889 1-2 Jul 909 1-2 Nov 896 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 29.98 Sep 29.89 Oct 29.92 Dec 30.16 Jan 30.33 Mar 30.45 May 30.56 Jul 30.65 Aug 30.63 Sep 30.57 Oct 30.43 Dec 30.49 Jan 30.65 Mar 30.83 May 31.04 Jul 31.25 Aug 31.24 Sep 31.04 Oct 31.05 Dec 31.66 Jul 31.66 Oct 31.66 Dec 31.66 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 289.80 Sep 292.50 Oct 294.40 Dec 298.00 Jan 298.70 Mar 298.40 May 298.80 Jul 300.70 Aug 301.50 Sep 301.90 Oct 300.90 Dec 302.00 Jan 302.30 Mar 298.70 May 297.40 Jul 297.70 Aug 298.70 Sep 299.30 Oct 299.80 Dec 298.20 Jul 298.20 Oct 298.20 Dec 298.20