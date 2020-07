New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2335 Up 54 Sep 2300 2365 2299 2341 Up 50 Oct 2335 Up 54 Dec 2291 2350 2287 2335 Up 54 Mar 2265 2323 2265 2311 Up 50 May 2254 2310 2252 2300 Up 51 Jul 2249 2303 2249 2293 Up 52 Sep 2249 2290 2247 2286 Up 51 Dec 2252 2280 2250 2277 Up 48 Mar 2275 2279 2275 2277 Up 43 May 2278 Up 43