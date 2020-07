CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 523 1-2 Dec 530 1-4 Mar 537 1-4 May 541 1-4 Jul 540 1-2 Sep 546 1-2 Dec 556 3-4 Mar 563 1-4 May 563 Jul 552 1-4 Sep 552 1-4 Dec 559 1-4 Mar 559 1-4 May 559 1-4 Jul 554 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 320 Dec 330 Mar 341 1-4 May 348 3-4 Jul 354 1-4 Sep 356 Dec 363 Mar 372 3-4 May 378 Jul 382 1-2 Sep 371 3-4 Dec 373 1-2 Jul 390 3-4 Dec 379 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 286 Dec 274 Mar 274 3-4 May 274 3-4 Jul 274 3-4 Sep 272 1-2 Dec 277 1-4 Mar 277 1-4 May 277 1-4 Jul 277 1-4 Sep 277 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 896 3-4 Sep 887 3-4 Nov 887 1-2 Jan 893 1-4 Mar 890 1-4 May 892 1-4 Jul 899 Aug 899 3-4 Sep 893 1-4 Nov 890 1-2 Jan 894 1-2 Mar 886 3-4 May 886 Jul 891 3-4 Aug 891 3-4 Sep 889 1-2 Nov 884 3-4 Jul 904 3-4 Nov 891 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 29.42 Sep 29.53 Oct 29.63 Dec 29.92 Jan 30.13 Mar 30.26 May 30.36 Jul 30.46 Aug 30.45 Sep 30.41 Oct 30.27 Dec 30.34 Jan 30.49 Mar 30.68 May 30.90 Jul 31.10 Aug 31.09 Sep 30.89 Oct 30.90 Dec 31.51 Jul 31.51 Oct 31.51 Dec 31.51 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 288.90 Sep 291.80 Oct 293.70 Dec 297.50 Jan 298.70 Mar 298.20 May 298.40 Jul 300.40 Aug 301.20 Sep 301.40 Oct 300.20 Dec 301.10 Jan 301.40 Mar 297.80 May 296.80 Jul 297.20 Aug 298.40 Sep 299.00 Oct 299.50 Dec 297.80 Jul 297.80 Oct 297.80 Dec 297.80