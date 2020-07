CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 527 3-4 Dec 534 3-4 Mar 541 3-4 May 546 Jul 544 3-4 Sep 550 1-4 Dec 560 1-4 Mar 567 1-4 May 566 3-4 Jul 554 1-2 Sep 554 1-2 Dec 561 1-2 Mar 561 1-2 May 561 1-2 Jul 556 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 325 Dec 334 1-2 Mar 345 1-2 May 352 1-4 Jul 357 3-4 Sep 359 3-4 Dec 366 3-4 Mar 376 1-2 May 382 Jul 386 1-4 Sep 375 Dec 376 1-2 Jul 393 1-2 Dec 382 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 286 3-4 Dec 274 1-2 Mar 275 1-2 May 275 Jul 275 Sep 272 3-4 Dec 277 1-2 Mar 277 1-2 May 277 1-2 Jul 277 1-2 Sep 277 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 906 1-2 Sep 898 3-4 Nov 899 3-4 Jan 905 1-4 Mar 902 1-4 May 903 1-2 Jul 909 3-4 Aug 910 1-4 Sep 903 1-4 Nov 899 1-4 Jan 903 1-2 Mar 893 1-2 May 894 1-4 Jul 900 1-4 Aug 900 1-2 Sep 898 1-4 Nov 893 Jul 913 Nov 899 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 29.60 Sep 29.71 Oct 29.83 Dec 30.14 Jan 30.37 Mar 30.51 May 30.63 Jul 30.75 Aug 30.74 Sep 30.69 Oct 30.56 Dec 30.62 Jan 30.77 Mar 30.97 May 31.17 Jul 31.38 Aug 31.37 Sep 31.17 Oct 31.18 Dec 31.79 Jul 31.79 Oct 31.79 Dec 31.79 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 292.50 Sep 295.30 Oct 297.40 Dec 301.50 Jan 302.50 Mar 302.00 May 301.90 Jul 303.50 Aug 304.20 Sep 304.10 Oct 302.40 Dec 303.20 Jan 303.20 Mar 298.10 May 296.80 Jul 296.70 Aug 297.90 Sep 298.50 Oct 299.00 Dec 297.30 Jul 297.30 Oct 297.30 Dec 297.30